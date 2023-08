Xóchitl reta a AMLO a denunciarla y no andar de "perdona vidas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que la denuncie penalmente si tiene pruebas de que ha cometido algún delito y no ande de "perdona vidas".

En conferencia de prensa durante su visita a Nuevo León, la aspirante presidencial de la oposición afirmó que el mandatario "está enloquecido" y se ha vuelto un hombre autoritario, por lo que le recomendó que se comporte como jefe del Ejecutivo y presidente de todos los mexicanos.

"El Presidente no puede hacer uso de la información que como presidente tiene acceso. Él confesó públicamente que alguien le envió esta información, por eso también el amparo que obliga al SAT, a la Comisión Nacional Bancaría y a la Secretaría de Hacienda a no entregarle al presidente esa información.

"Esa información se entrega cuando un juez la requiere, esa información se entrega cuando el SAT te llega a auditar, pero él no puede andar diciendo: 'Este ciudadano me cae mal. A ver, díganme a qué se dedica y díganme porque lo voy a exhibir'. Lo hizo con Carlos Loret de Mola, lo hace con periodistas que lo incomodan, ese es un riesgo para el país", advirtió.

Xóchitl Gálvez aseguró que López Obrador está "apanicado" por su crecimiento en las encuestas que la acercan a "las corcholatas" y le molesta que la autoridad electoral le aplique sanciones por violar la ley.

"En términos beisboleros, yo sigo pegando de hits y haciendo carreras. Ese no es un triunfo mío, sino de todos los mexicanos pues se ordena no difundir información privada mía ni de ningún otro mexicano, eso está prohibido por la ley.

"Yo le digo desde aquí que no ande de 'perdona vidas', que si hay elementos que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley. Verá que no hay nada, solo su miedo porque ya vio que la esperanza no le pertenece. La esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros

"Ya el presidente me llamó la Señora, la Señora X, la Innombrable, me va a seguir poniendo apodos, pero desde aquí le digo: No le tengo miedo, señor Presidente, usted está apanicado por los números y mi crecimiento en las encuestas. En 11 días crecí cuatro puntos y esto apenas empieza", recalcó.

La legisladora panista aclaró que el INE y el Tribunal Electoral no han limitado la libertad de expresión del presidente, pues él no es cualquier persona. "El presidente es el hombre más poderoso de este país y tiene acceso a información que la tiene que manejar de manera confidencial y privada", subrayó.

"Por eso el juez me dio la razón, y no tiene que ir a demandar al juez ni acusarlo. Lo que tiene que hacer es comportarse como presidente, ya llegó el momento que entienda que es el presidente de este país y tiene que respetar la ley", finalizó.