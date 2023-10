Xóchitl reta a Sheinbaum a pronunciarse por situación en Israel

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, invitó a Claudia Sheinbaum a pronunciarse junto a ella sobre los ataques del grupo Hamás en contra de Israel.

De igual modo, la llamó a solidarizarse con la comunidad judía internacional, así como los pueblos palestino e israelí, "ambos víctimas del terror".Gálvez también cuestionó a la coordinadora de la Defensa de la 4T por no haberse expresado aún en torno a los mexicanos que serían rehenes de la organización considerada terrorista."Te invito @Claudiashein a que juntas condenemos los ataques de Hamás y nos solidaricemos con la comunidad judía internacional y con los pueblos israelí y palestino, ambos víctimas del terror."Lamento que aún no te hayas pronunciado ni siquiera sobre los mexicanos que son rehenes de esta organización terrorista, ¿será que no te han dado permiso?", escribió la legisladora en su cuenta de X, antes Twitter.Previamente, Xóchitl Gálvez había extendido su solidaridad hacia las familias de dichos mexicanos tomados como rehenes y pidió al gobierno mexicano "hacer lo necesario para que estén a salvo y brindar plena seguridad a todos nuestros compatriotas en la región".Cabe mencionar que Israel declaró oficialmente la guerra a Hamás después de que el grupo lanzara una ofensiva desde la Franja de Gaza, a la cual respondió con sus propios ataques aéreos.Por su parte, la canciller Alicia Bárcena informó que al menos 500 mexicanos han llenado un formulario de emergencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por hallarse en territorios de Israel y Palestina.