Xoco, en calma tras varios meses críticos

En el hospital Xoco de la Ciudad de México, una de las entradas, la que recibe a los pacientes Covid, luce apacible. Allí, dos personas con trajes protectores reciben a los familiares para darles informes.

Son pocas las personas que esperan, alrededor de 12, las cuales se van formando de a poco cada que mencionan el nombre de sus familiares. No hay caos ni desorden. Tampoco el continuo paso de ambulancias, como ocurría en los meses pasados.

Entre las personas que esperan se encuentra Karly, quien viene a recibir informes de Arcadio, su tío, que lleva 15 días internado en el hospital. Ella cuenta que desde que acude a este lugar la dinámica de los informes tiene ese mismo orden.

"Casi siempre es igual, lo tienen bien controlado, es el mismo orden. No sé cómo era antes, pero por el momento todo es muy tranquilo. Dan informes y después de eso ya no hay nadie aquí esperando. Incluso, no he visto las ambulancias ni nada alarmante", dice Karly.

Esa misma impresión tiene Montserrat, quien viene a ver a Juan, que desde hace una semana ingresó al hospital. Ella que menciona que todo el proceso desde el ingreso ha sido bien coordinado por el servicio médico.

"Regularmente está así, no hay aglomeraciones y siempre te dan informes. Salen dos doctores, los cuales antes de vernos toman un baño, por eso tenemos que esperar.

"Sin embargo, también aparece el estado de tu paciente en esa pantalla -señala una ventana en la que se ve una pantalla led apagada-. El servicio es mejor de lo que vi en la televisión meses atrás", recalca Montserrat.

En el Hospital General, en el área llamada Triage Covid, se percibe poco movimiento, pues solamente algunos enfermeros se asoman a la puerta, pero sin las premuras que tuvieron hace meses. Aquí tampoco hay ambulancias entrando o saliendo continuamente de esa área.

En las afueras de esa entrada son pocas las personas que esperan en las bancas sobre la banqueta. La mayoría están esperando informes de sus pacientes ingresados al hospital por otro padecimiento.

Igual en "Venados"

Esa misma situación ocurre en el Hospital Rodolfo Antonio de Mucha Macías "Venados". Poco movimiento se ve en el área designada para pacientes Covid. La puerta luce vacía. No hay ambulancias ni gente esperando informes.

Las únicas personas que están en espera son familiares de pacientes que ingresaron al hospital por una emergencia no relacionada a Covid.

El poco movimiento que se ve en el hospital es de los vendedores ambulantes que hay en las afueras.