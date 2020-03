Y su ausencia se nota...

México hoy tiene un matiz diferente. Este 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, ellas han puesto de manifiesto, en su gran mayoría, el llamado a 'Un Día sin Nosotras'.

Y su ausencia en las calles se nota. En la escuela, en los bancos, en el transporte público... Es un lunes fuera de la normalidad.

En las calles de los alrededores de Palacio Nacional, las cuales siempre lucen llenas de personas que acuden a realizar comprar, hoy se observa poco movimiento. Se hace evidente que el vacío ocurre porque hay pocas mujeres caminando.

Calle Moneda, por ejemplo, tradicionalmente abundante de transeúntes desde las 6:00 horas, este lunes está prácticamente vacía. A diferencia de todos los días, es fácil caminar entre ella.

También en la Ciudad de México, cerca de los tribunales en Avenida Niños Héroes, hay mujeres trabajando pero no las suficientes para generar la bulla acostumbrada.

La mayoría de los puestos ambulantes que se colocan en Dr. Jiménez y Claudio Bernard trabajaron excepto el de medias, los de cosméticos, el de postres y los de ropa para mujer. Todos ellos atendidos por mujeres.

En el Metro no hay vendedoras de boletos. Por ello, en algunos casos, los policías que resguardan los torniquetes dieron paso libre a los usuarios que necesitaban cargar su tarjeta o comprar el acceso.

Una vez dentro de los andenes, la notoria ausencia femenina fue más evidente. Pocas de ellas acompañaban el viaje a los varones, los espacios destinados para las damas casi vacíos. Eso sí, las mujeres policías, al pendiente de cualquier abuso. En el Metrobús algo semejante.

Los salones de las universidades fueron territorio de varones. Ni una de ellas, no por gusto, por derecho.

En el Senado de la República las actividades se mantienen a medio hacer. Los trabajadores, todos varones, dan vueltas y comentan entre ellos que el día "está muerto", toman café y se saludan normalmente.

En el día del Paro Nacional de Mujeres no hay mujeres de limpieza, que son su mayoría en el Senado, solo hay un chico limpiando los baños y colocando papel.

En Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Transformación estimó que la ausencia de mujeres a su trabajo en el estado durante el paro nacional tendrá un impacto económico por más de 580 millones de pesos.

En 2019, las empleadas de la industria local representaron el 38% del personal ocupado, con cerca de 200 mil trabajadoras en puestos administrativos y de operación, según el organismo empresarial.

En el estado de México, en Los Reyes La Paz, las mujeres decidieron salir a las calles.

"No quisimos quedarnos en la casa, quisimos salir para honrar a las que ya no están con nosotras, para exigir justicia por ellas", dijo una de las oradoras.

Decenas de mujeres de varias comunidades del municipio mexiquense, algunas con sus hijos, realizaron una marcha este lunes en el que se convocó a que ninguna de ellas se moviera.

Pero lo hicieron, se movieron por calles de esta localidad donde, dicen, es inseguro caminar a cualquiera hora del día.

Pero no fue igual para todas.

Brenda vende fruta y sándwiches en la esquina de Reforma e Insurgentes. Pese al Paro Nacional de Mujeres, convocado por distintos grupos feministas, este día asistió a realizar su trabajo de manera cotidiana, pero hubo una diferencia abismal: vendió la mitad de sus productos.

"Aquí nos damos cuenta de que sí consumen más las mujeres que los hombres, puede ser que ellas sí desayunen, o que los hombres sean más tacaños, pero me voy a casa sin mi día completo", dice un poco triste.

En el sector informal, mujeres trabajan con normalidad.

En las inmediaciones del metro Candelaria y el metro Merced, este 9 de marzo es como cualquier día para las mujeres trabajadoras.

Aunque ellas dicen respaldar el Paro Nacional Feminista al que se convocó hoy, no pudieron dejar de trabajar "porque no tenemos el sueldo asegurado".

Como lo ha hecho desde hace 10 años, Martha Estela salió a poner su puesto de pijamas en una calle que está muy cerca de la Cámara de Diputados. En un día bueno puede ganar hasta 300 pesos, dinero utilizado para pagar sus alimentos y el de su familia.