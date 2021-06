Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se ha convertido en un "deporte nacional" echarle la culpa de todo a su política de austeridad, la cual defendió al señalar que en sexenios anteriores había mucho derroche y extravagancia en la alta burocracia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el gobierno federal sí está invirtiendo más que nunca, pero no en cosas extravagantes para funcionarios, sino en la gente pobre y los más necesitados.

"Ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad. Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes, pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía, era un gobierno rico con pueblo pobre", señaló el presidente.

"Los lujos en el gobierno en México eran de los más extravagantes del mundo, sueldos elevadísimos, ya hablamos ayer del avión presidencial, que no se puede vender porque es demasiado lujosos, toda la parafernalia del poder, el Estado Mayor Presidencial tenía 8 mil elementos para cuidar al Presidente. Todas esas extravagancias pues terminaron y por eso se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte, estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre, de los que más lo necesitan", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal recriminó que en sexenios pasados el presupuesto se destinada a colmar de privilegios a la "burocracia dorada", sobornar a legisladores, y "maiciar" a medios de comunicación.

"El presupuesto ni siquiera se destinaba al pueblo, ni siquiera una parte de este propuesto, repito, el gran negocio era el saqueo, el pasar los bienes de los mexicanos a particulares, pero podían haber destinado algo del presupuesto público al pueblo, (pero) no.

"También el presupuesto estaba utilizado para facilitar el saqueo, entonces el presupuesto se utilizaba para pagar salarios elevadísimos, para colmar de privilegios a la alta burocracia, una burocracia dorada, para sobornar a legisladores, para 'maiciar' a medios de comunicación - con honrosas excepciones- con el propósito de respaldar la política de saqueo", agregó.