"Ya estaba contemplado ampliar plazo para Presupuesto Participativo", asegura Sheinbaum

Luego que integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX) solicitaron la ampliación de las obras del presupuesto participativo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la ampliación de plazos se tiene que presentar al Congreso local, pero aseguró que ya se había contemplado.

"Hay una parte que obviamente está establecida por la Constitución y por las leyes federales, que no se puede ampliar; nosotros, desde antes de que lo hubieran pedido los alcaldes, en esta transición, hay una parte que es el Presupuesto Participativo, que es muy importante. (...) esta ampliación de plazos se tiene que presentar al Congreso de la Ciudad de México, y ya lo habíamos contemplado previamente".

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum recordó que el año pasado por la pandemia se ampliaron los plazos del presupuesto participativo ya que de no hacerlo se hubiera generado un subejercicio.

"Como saben, el año pasado no se implementó el Presupuesto Participativo, por la pandemia, y este año tocaron dos Presupuestos Participativos; si no ampliamos los plazos, se puede generar un subejercicio muy importante que provocaría que el año que entra se tuvieran que ejercer tres Presupuestos Participativos".

Los alcaldes de oposición solicitan ampliar los plazos al 31 de diciembre, mientras que las obras de ejecución de los proyectos hasta marzo del 2022.