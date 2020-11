Ya hubo reuniones con Margarita Zavala pero sin acuerdos, revela Marko Cortés

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, reveló, que después de que no se le otorgó registro a la organización México Libre, ha tenido dos reuniones con su presidenta, Margarita Zavala con el objetivo de construir una alianza de cara a la renovación de la Cámara de Diputados en el 2021.

En conferencia de prensa, Marko Cortés dijo que estas pláticas ya se han dado, pero a pesar de que no han encontrado acuerdos sobre ello, se busca ofrecerle a México, los mejores candidatos.

"Con Margarita Zavala, a partir de que las autoridades correspondientes resolvieron no darles su registro, hemos ya tenido dos reuniones con el objeto de encontrar las coincidencias y frenar la destrucción de México, hasta el momento no hemos llegado a acuerdos en lo concreto, pero sí tenemos un diálogo y una intención de poder ofrecer a México las mejores opciones y los mejores candidatos y además una causa común, que es parte de lo que hemos venido platicando con otras organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de Sí Por México", explicó Marko Cortés.

El líder panista agrego que Acción Nacional está abierto y de ánimo de construir todo tipo de alianzas, sumas de la sociedad civil, "hoy tenemos un objetivo principal y prioritario, quitarle la mayoría a Morena en el Congreso, construir una nueva mayoría para poder corregir el rumbo que lleva Morena en el país", agregó.