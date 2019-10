"Ya lo ves... el destino todo cobra y nada olvida", canta Bejarano sobre Robles

La causa penal por la que está la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, está presa es probablemente la que menos debiera preocuparle ante los casos aún por venir, aseguró René Bejarano al advertir que a su adversaria política le aplica la canción: "ya lo ves, cómo el destino todo cobra y nada olvida".

Tras semanas de no figurar públicamente, Bejarano reapareció este jueves por primera vez tras el encarcelamiento preventivo de Robles, a quien él atribuye el haber estado preso en 2004 por los videoescándalos, y sostuvo que la exfuncionaria se hace la víctima.

Al ser cuestionado sobre su sobrino político, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que fue el responsable de dictar prisión preventiva contra Robles, Bejarano rechazó que sea irregular la participación del juzgador.

"Se ha especulado mucho por el parentesco lejano que hay con un sobrino, pero el artículo 37 (del Código Federal de Procedimientos Penales) no marca ningún impedimento legal, de otra manera la queja que se presentó en el Consejo de la Judicatura hubiera tenido atención", estableció en rueda de prensa.

"El juez que dictaminó la medida cautelar no es el juez de la causa. Habrá otro juez de la causa y creo que esa causa es la que menos debiera preocuparle a la hoy detenida, porque se le están acumulando tantas acusaciones que lo más probable es que no sea esa su principal preocupación", agregó.

Refirió que Rosario Robles, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, además del caso de la Estafa Maestra, enfrenta acusaciones por la venta de hectáreas de predios frente al mar en Baja California Sur y Quintana Roo.

A esto se suma el hecho de que Carlos Ahumada -autor de los videoescándalos que lo tuvieron en la cárcel- apareció en la lista difundida el martes sobre los beneficiarios de millonarias condonaciones fiscales.

"Ayer, en la lista de los beneficiarios por el calderonismo, como parte de los servicios que prestó está Ahumada, y se nota que la cabra tiende al monte y es reincidente", expresó Bejarano.

Asimismo, refirió que detrás de Robles hay "un juego mediático para evadir la responsabilidad, presentándose como víctima", pero los afectados son los beneficiarios de programas que no recibieron nada.

En la conferencia, Bejarano anunció que el sábado realizará la Asamblea Nacional de su Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) con el lema "Por Venir el Buen Vivir", y a partir de la cual se trabajará porque el Congreso trabaje en una nueva Constitución Federal y se termine con tantos parches.

Los ejes de la nueva Carta Magna deben ser, dijo, "garantizar que el cambio democrático, político y social de este gobierno de la Cuarta Transformación" se mantenga, pues los cambios que se requieren llevarán al menos dos sexenios.