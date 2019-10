Ya no hay tortura en México, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ya no hay tortura y refrendó su confianza en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde ha encontrado una actitud de responsabilidad y de honestidad, además de que sus elementos actúan con profesionalismo.

"Ya no hay tortura en México, esos los puedo garantizar", expresó el mandatario federal en conferencia de prensa, donde se le preguntó sobre supuestos actos de tortura en los que militares estarían involucrados, "no hay tortura, no tenemos denuncias por violación de derechos humanos en el tiempo que llevamos", dijo.

Además, López Obrador reafirmó su confianza en el secretario de la Defensa Nacional, por lo que no lo cree capaz de cometer ninguna injusticia, "es cosa de verlo para que se aclare", comentó y enfatizó: "no hay tortura, no tenemos denuncias por violación de derechos humanos".

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo, además, que "tampoco se atrevería nadie a que, si aquí se hace una denuncia, se dé una represalia, no toleraríamos, por eso me importa que se investigue" este asunto.