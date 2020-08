"Ya no me peguen", clama otro presunto ladrón en Edomex

"Ya no me peguen", clama un joven que es pateado en el piso por un grupo de hombres, luego de que presuntamente fue sorprendido robando en la colonia Atlanta en este municipio.

Los hechos captados en un video, muestran el momento en el que un joven es pateado en el piso, presuntamente en la esquina de la calle Desfiladero y Trópico en la colonia Atlanta.

Mientras el sujeto es golpeado, se escucha que llora y se cubre el rostro, para evitar que le tomen fotos y que los golpes le afecten el rostro.

"¡Que se destape la jeta!", "¡Todos contra la rata!", "¿Ahora si lloras y cuando andas robando?", "!Suena la alarma para que salgan todos los vecinos!", fueron frases que se repetían mientras lo pateaban especialmente en la cabeza.

"¿Cómo hay gente que todavía los defiende?", cuestionaron los hombres al alertar sobre la llegada de un grupo de vecinas a las que llamaron chismosas, que impedirían la golpiza "¿y luego cuando las roban entonces si piden ayuda?".

Los hombres con enojo amenazaron con rociar gasolina al presunto ladrón, para prenderle un cerillo, al tiempo que le daban oportunidad de dar su dirección para llamar a su familia, ante lo que el joven no respondió.

Al cesar la golpiza, todos esperaban la llegada de la policía. EL UNIVERSAL solicitó versión sobre estos hechos a autoridades de este ayuntamiento encabezado por el alcalde Ricardo Núñez Ayala así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para conocer si el presunto ladrón habría sido detenido y llevado ante el Ministerio Público.