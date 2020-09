Ya no me río porque dicen que es una risa diabólica: AMLO

Luego de que se difundieron imágenes de inundaciones en la Refinería de Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que se trataron de "encharcamientos".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, declaró que "llovió mucho" en casi todo el país y desmintió que se tratara de una inundación.

"No quiero utilizar el eufemismo para no decir inundación, se les dice encharcamientos", expresó el Presidente.

López Obrador presentó imágenes de los "encharcamientos" en la Refinería y señaló "en buen plan" las imágenes difundidas por el periodista Sergio Sarmiento, quien exhibió las inundaciones en la Refinería.

"Ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica", dijo el Presidente.

Sobre el regreso de Ricardo Anaya, excandidato presidencia, a la vida pública del país, López Obrador rechazó opinar sobre el tema.

"No tengo comentario", dijo.