"Ya no quedaremos calladas"; feministas protestan en Ciudad Victoria

La tarde de este martes un grupo de mujeres se manifestó en el monumento a los Niños Héroes en Ciudad Victoria para protestar porque no fueron tomadas en cuenta en las modificaciones al Código Penal para incluir las reformas de la "Ley Olimpia".

"Ya no nos vamos a quedar calladas", "Mujer escucha esta es tu lucha", y "Sin feministas Tamaulipas ¡No!" fueron los mensajes que mostraron las jóvenes en cartulinas. La protesta tuvo lugar luego de que la diputación permanente del Congreso del estado dictaminó procedentes las reformas al Código Penal de Tamaulipas, para incorporar los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad, que contemplan castigos hasta de cinco años de cárcel y hasta casi 11 años, respectivamente.

Los colectivos criticaron que ellas no fueron tomadas en cuenta para las reformas a la conocida como "Ley Olimpia". Las jóvenes pegaron las cartulinas en la base del monumento de los Niños Héroes y también hicieron pintas donde dejaron plasmadas sus consignas. Las manifestantes se retiraron cuando llegaron al lugar elementos de la Policía estatal. En Reynosa también se reportó una protesta similar en el monumento a Miguel Hidalgo.