Ya no se darán nuevos permisos de vuelos al AICM: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante el inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya no se otorgarán permisos para nuevos vuelos al Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) sino que tendrán que operar desde el nuevo aeropuerto que será inaugurado el 21 de marzo.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que el nuevo aeropuerto tiene la capacidad para incrementar el número de las operaciones aéreas.

"Ya se tomó una decisión para que no se sigan otorgando más vuelos o permisos para vuelos, movimientos, vamos a decir extras o se siga incrementando la operación del actual aeropuerto Benito Juárez.

"Todo lo que implique incremento, ya tiene que atenderse en el Aeropuerto Felipe Ángeles, eso es lo que ya se tomó de decisión. Nosotros sabemos que va a seguir aumentando el tráfico aéreo, el transporte aéreo y esto llevará a que se vaya equilibrando y que el aeropuerto Felipe Ángeles tenga más actividad y no se mantenga la saturación en el actual Aeropuerto de la Ciudad de México. Es un proceso gradual", comentó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que esto dependerá, sobre todo, de otros factores como el crecimiento económico, la recuperación económica y de qué se vaya comprobando lo importante que será viajar por el AIFA.