"Ya no se respetan los códigos", señala experto
León, Gto.- La violencia que alcanza a la niñez en diversas regiones del país "es lo peor que puede haber", pues los grupos armados ya no respetan códigos, señaló el especialista en seguridad pública, David Saucedo.
El experto describió tres hipótesis sobre esta violencia. Explicó que, en ocasiones, los menores son víctimas de daño colateral, en otras porque son reclutados por el crimen organizado, y en otros casos son tácticas para calentar la plaza a un grupo rival, "con un acto verdaderamente atroz".
En el primer supuesto, las infancias no son el blanco, no son el objetivo de estos ataques, "ni en San Pancho [San Francisco del Rincón] ni en Acapulco"; más bien fue lo que se le llama "daño colateral".
Señaló que antes los grupos criminales tenían códigos de no atacar mujeres, niños y personas de la tercera edad, "pero vemos que eso ya no lo respetan".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La segunda hipótesis es el ataque focalizado contra menores que pudieran haber estado vinculados a actividad delictiva.
La tercera vertiente, "que es todavía peor, por si pudiera haber algo peor todavía, es que se trate de actos de narcoterrorismo", como "calentar la plaza" al grupo rival.
no te pierdas estas noticias
SEP libera libros de texto gratuitos digitales para estudiantes
El Universal
La plataforma CONALITEG permite consultar ediciones históricas y comparar contenidos y ilustraciones.
Cámara de Diputados abre convocatoria para titular ASF 2026 sin candidatos
El Universal
David Colmenares concluye su periodo y puede participar en la nueva designación para 2026-2034.
Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional
El Universal
Durante la reunión en Palacio Nacional, se informó sobre la adquisición del 50% de Prolec GE.