"Ya no sufra por mi desprecio", dice Lilly Téllez a John Ackerman

A través de redes sociales, Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, le mandó un mensaje al académico John Ackerman: "Ya no sufra por mi desprecio".

La legisladora que abandonó Morena para integrarse al PAN respondió al académico que le pidieron ayudarle a ganar la senaduría para la 4T "a sabiendas de que apoyé con absoluta convicción la Reforma Energética".

"A Morena le convenía mi honestidad en campaña...pero en el poder ya no. Hipócritas", agregó. La respuesta de la senadora Téllez se dio luego de que el académico escribió en redes: "Ni una Lilly Téllez más en las elecciones de 2021, por favor, admirados amigos de Morena". "Morena arrasará, pero si no eligen buenos perfiles la #4T podría desviarse", añadió Ackerman.