Ya rescatamos a Pemex del fracaso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la implementación de sus programas y políticas en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya se rescató del fracaso de la bancarrota a esta empresa productiva del Estado, además de que con la creación de nuevas termoeléctricas y gasoductos se aleja la posibilidad de apagones en el sureste del país.

"Ya se intervino en Pemex y ya el año pasado por primera vez no cae la producción petrolera y ya iniciamos la recuperación. Ya está aumentando la producción de petróleo, ya rescatamos, lo puedo decir, a Pemex del fracaso de la bancarrota. Todo esto significa apoyar al sureste", indicó el Presidente.

Acompañado de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en la ceremonia de banderazo de las obras del gasoducto Cuxtal II y la Central Ciclo Combinado Mérida, el mandatario aseguró que ahora la población de la Península de Yucatán "va a contar con gas".

"Según lo que me informan, vamos a tener gas para las plantas de generación de la CFE y también para las empresas, para las industrias que vengan a establecerse en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en toda la península de Yucatán.

"Y esto va acompañado de la construcción de dos plantas nuevas, dos termoeléctricas de ciclo combinado; una aquí en Mérida y otra en Cancún. Las dos las vamos a terminar antes de que concluya nuestro gobierno, ese es el compromiso que estamos haciendo. Con eso alejamos el riesgo de apagones y con eso vamos también a mantener precios justos, razonables, en la energía eléctrica, que no haya tarifas elevadas", declaró López Obrador.

Acompañado también por Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, López Obrador se comprometió a revisar el tema de jubilaciones de los trabajadores de la CFE, las cuales fueron modificadas durante la reforma energética y que significó incrementar el número de edad y años laborados para obtener la jubilación en la institución.

"Estoy identificado con los trabajadores y ya le di instrucciones al licenciado Bartlett que en la revisión del contrato se vea lo de la jubilación. Vamos a llegar a un acuerdo, se va a revisar lo que se hizo mal. No por culpa de los dirigentes, sino eran las circunstancias, se pusieron los dirigentes muy suavecitos porque les apretaba mucho. Ahora hay una relación distinta y vamos a buscar la manera de que las cosas vuelvan a ser como eran antes de esa reforma, con el compromiso de que van a seguir ustedes aplicándose como lo han hecho", aseguró.