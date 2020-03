Ya se han destituido a funcionarios vinculados a García Luna: Durazo

Siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han destituidos a diversos funcionarios dentro de esa dependencia federal-entre directores generales y directores de área- por estar vinculados a Genero García Luna, extitular de Seguridad Pública y detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.

En reunión con medios afuera de Palacio Nacional, el secretario indicó que los riesgos que existen de que estas personas sigan en el gobierno federal "serían altos" debido a que, indicó, en la cultura política de México, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas que con frecuencia en complicidades y eso es lo que queremos evitar.

"Recibimos la indicación de revisar el equipo de colaboradores de alto nivel que eventualmente pudieran haber hecho equipo desde tiempos, vamos a decir, históricos con García Luna y que pudieran representar un enclave en las dependencias de seguridad, como ustedes saben son áreas altamente sensibles, y si el exsecretario de Seguridad pública está en el banquillo de los acusados por la justicia norteamericana, nosotros debemos tomar nuestras propias previsiones con el propósito de que ninguna persona vinculada a él forme parte del equipo de trabajo".

Durazo Montaño señaló que la separación de los exfuncionarios se debe a que se busca que "ninguna persona vinculada al exsecretario de Seguridad Pública forme parte de nuestro equipo de trabajo (debido a que) los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos".

- ¿Cuántos son secretario?, se le preguntó.

- "Son varios, son varios".

-¿De qué puestos?

- "Son nivel de puestos de director de área, de directores generales", informó.

Al preguntarle si contra los ahora exfuncionarios se les podría fincar alguna responsabilidad, Alfonso Durazo señaló que "no necesariamente, pero lo que estamos buscando, por el nivel de responsabilidad que tienen, es que no haya personas que por su relación con García Luna pudiera, o que la relación que han tenido con García Luna haya derivado en una complicidad".

Al cuestionarle si entre este grupo de despidos se encuentran están Alfredo Higuera Bernal, titular de la SEIDO, y Gilberto Higuera Bernal, actual fiscal General de Puebla, el secretario comentó que "no están en el área, no corresponden al ámbito de la SSPC".

Esta mañana, en conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ordenó a Alfonso Durazo Montaño revisar la situación de todos los funcionarios públicos en la presente administración que hayan sido cómplices o estado involucrados con Genaro García Luna.

Ante la visita que hace el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez a nuestro país, Alfonso Durazo Montaño indicó que se buscará una colaboración con esa nación, porque "las organizaciones criminales del país están caracterizadas por su condición trasnacional y eso nos obliga a una colaboración".