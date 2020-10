Ya se les fue de las manos el movimiento creado por el gobierno de Chihuahua: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que al Gobierno de Chihuahua ya se le fue de las manos "el movimiento" que ellos mismos crearon para no entregar el agua conforme al tratado internacional con Estados Unidos y ahora se extiende a la toma de vías férreas.

"Entiendo que se les está complicando a las autoridades de Chihuahua porque es relativamente fácil iniciar un movimiento, lo difícil, es resolver y levantar el movimiento, ahora no pueden, se les fue de las manos y nosotros no vamos a ir con la fuerza pública a reprimir al pueblo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO dijo en la toma de vías del tren, la Secretaría de Gobernación intervendrá porque es asunto que le corresponde a Chihuahua.

"Ellos lo alentaron y de un partido y de un candidato (Gustavo Madero) que quiere ser gobernador, él se aparece en todos los mítines, se pone su sombrero y aparece en todos los actos, entonces ellos tienen que buscar la solución", señaló.

El presidente López Obrador reiteró que este conflicto se originó por la manipulación que se echó a andar por el propósito de no entregar el agua o de usar la defensa del agua con propósitos electorales.

"Esto lo crearon allá en Chihuahua, surge de intereses creados, que se permitió de las autoridades locales y municipales y con la participación de gente que busca o provoca que haya violencia y se use la fuerza".

Criticó que por un lado se pida la salida de la Guardia Nacional de las presas de Chihuahua y por otro lado quieren que se desaloje a los que toman las vías con la Guardia Nacional.

Sobre la investigación del asesinato de la señora Jesica Silva, luego de la toma de la presa de la Boquilla, AMLO señaló que hasta hace poco la Fiscalía de Chihuahua envió el expediente a la Fiscalía General, y dijo que desde luego habrá justicia, no obstante, lamentó que este caso se usó con fines políticos.