Yeidckol Polevnsky niega negociación de Baja California por Puebla con el PAN

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, admitió que se reunió en enero con el líder del PAN, Marko Cortés, pero rechazó que se haya planteado una negociación sobre la titularidad del gobierno interino de Puebla, a cambio de la ampliación de mandato en Baja California. "Es un asunto de la imaginación de Marko (Cortés), qué penoso es el papel del presidente del PAN", reviró la morenista.

El líder nacional panista aseguró que en enero Polevnsky y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidieron al blanquiazul respaldar la ampliación de mandato en Baja California a cambio de que fuera panista el interino poblano. "Nosotros nunca negociamos nada", atajó la dirigente, y recordó que hubo reunión pero el PAN pidió proponer al mandatario interino y que, "por cortesía", Morena no participara en la elección. "Y dije: sobre mi cadáver".

En el PAN, dijo, "iban a llevar un candidato con muchos delitos en su haber", pero aseguró que el tema de Baja California no se trató en ese encuentro.

"Morena no va a entrar en esos dimes y diretes, y yo le pediría a los compañeros de Morena que no se metan a eso que es una jugarreta del PAN", dijo la dirigente de morenista en rueda de prensa. Hoy integrantes de Morena también se han opuesto a lo ocurrido en Baja California, porque "tenemos a varios de nosotros que les gusta el micrófono y dijeron burradas", aseveró. Polevnsky insistió en su defensa de la ampliación de mandato en esa entidad pues un gobierno de dos años "es una desgracia", y atribuyó la campaña de rechazo a que el gobierno de Baja California sea de cinco años a que el gobernador electo, Jaime Bonilla, "fue un excelente candidato, les ganó, los acabó".

Y están inconformes, porque "los borró del mapa y ahora lo quieren convertir en el villano favorito", acotó. "Del PAN vamos a dejar migajas" en todo el país, advirtió Polevnsky.