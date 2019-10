Yerno de alcalde propone lanzar bomba contra indígenas en Chiapas

El yerno del alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el pasado 9 de octubre fue arrastrado un trecho de casi 60 metros, durante una manifestación, propuso que "no estaría mal" lanzar una bomba contra los habitantes de Santa Rita El Invernadero, porque "el indio es indio y con nada entiende".

En su cuenta de Facebook, Erick Ochoa Almaraz, yerno de Jorge Luis Escandón Hernández, escribió, a unas horas de que su suegro encabezó una marcha por la paz, que "con el perdón de Dios, pero esa gente (la de Santa Rita El Invernadero) no tiene sentimientos".

Y agregó que los indígenas tojolabales de esa comunidad "solo van por el dinero e interés personal", por lo que "un bombazo no estaría mal. Malditos indios".

Criticó que los habitantes de Santa Rita El Invernadero hayan marchado el pasado 14 de octubre, "por la paz en Las Margaritas", pero secuestrado hace unas horas, al secretario de Seguridad Pública, Francisco Abadía López, cuando jugaba un partido de futbol.

"¿Y su marcha por la paz?, ¿No que querían diálogo? ¿No que muy pasivos? El indio es indio y con nada entiende", arremetió Ochoa Almaraz.

En las recientes horas, Escandón Hernández encabezó una marcha por "la paz y la reconciliación" en Las Margaritas.

Un centenar de habitantes de Santa Rita El Invernadero estuvieron dos días en ayuno, en demanda de la liberación de 11 de los habitantes de la comunidad que fueron detenidos, el 9 de octubre, cuando llegaron a manifestarse en la cabecera municipal, para exigir a Escandón Hernández el cumplimiento de minutas de trabajo firmadas desde hace varios meses.

Según los habitantes de Santa Rita El Invernadero, ese 9 de octubre, Jorge Luis Escandón, en su oficina de la alcaldía, habría llamado "cerdos" a los indígenas tojolabales y además habría dicho que "no les daría nada", por lo que decidieron sacarlo amarrado de su oficina, para tratar de subirlo a una camioneta y fue cuando ocurrió el enfrentamiento.

Hasta ahora el ayuntamiento de Las Margaritas nada ha dicho sobre lo escrito por Ochoa Almaraz y tampoco si es cierto que permanece cautivo el secretario de Seguridad Pública Municipal.

Como consecuencia de la manifestación del pasado 9 de octubre, aún permanecen encarcelados 11 indígenas tojolabales de Santa Rita El Invernadero.

El municipio de Las Margaritas, es sede del concejo autónomo zapatista San Pedro Michoacán, que funciona en la comunidad La Realidad, cercano a Santa Rita El Invernadero.