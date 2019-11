Yerno de Caro Quintero rechaza estar en "lista negra" de EU

El empresario cervecero Jesús Briseño Gómez, yerno de Rafael Caro Quintero, no ha ingresado a la lista de bloqueos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A través de redes sociales Briseño Gómez calificó como falsa la información publicada por EL UNIVERSAL y afirmó que ha buscado tener contacto con este periódico, pero hasta el momento la redacción de El Gran Diario de México no ha recibido ninguna comunicación del empresario.

EL UNIVERSAL publicó el pasado lunes que familiares y socios del otrora líder del extinto cártel de Guadalajara, crearon legalmente al menos 30 empresas en los sectores inmobiliario, de distribución de combustible, explotación minera, concesionaria de autos nuevos y usados, servicios de casetas telefónicas, restaurantes, moda, calzado, productos de belleza y spa.

Las personas que abrieron estas empresas, mientras el capo se encontraba en prisión cumpliendo una condena de 40 años, fueron 15 socios de Caro Quintero y 10 integrantes de su familia de los que destacan su esposa, cuatro de sus hijos, un yerno, una nuera y sus consuegros, además de una pareja sentimental.

En el sector cervecero incursionó Jesús Briseño Gómez con Cervecería Minerva y con la cadena de restaurantes El Depósito.

Este diario detalló en el trabajo publicado el lunes que Briseño Gómez, es un impulsor de la cerveza artesanal mexicana y que no ha ingresado a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.