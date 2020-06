Yerno del gobernador de Chiapas recibe balazo de escolta de su esposa

Juan Carlos Armendariz documentó con dos videos que subió a su cuenta de Facebook el momento en que es herido de bala en una pierna por un escolta de su esposa María Escandón, hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón (Morena).

Armendariz reclamaba que María Escandón no le ha permitido ver a su hijo desde hace tres meses. En el lugar había policías municipales, quienes fueron testigos de la agresión, pero no intervinieron y solo solicitaron al agredido que se calmara.

"Señor gobernador le pido su apoyo de inmediato el día de hoy 20 de junio de 2020 solo por ir a ver a mi hijo, y dejarle unas flores, agarraron y me empezaron a seguir, da tristeza (...) mire señor yo sé que no voy a volver a caminar igual, pero todo sea por mi hijo", se escucha decir a Juan Carlos Armendariz.

En un tercer video se le ve en una camilla del Hospital San Lucas, donde muestra la herida y pide a la doctora que explique en qué condiciones se encuentra, antes de entrar a cirugía. Después de la explicación reitera: "esto me sucedió por ir a ver a mi hijo y dejarle unas flores, un día antes del día del padre".

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, emitió un comunicado en el que señala que "inició la carpeta de investigación por hechos violentos ocurridos la tarde de este sábado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en los que una persona del sexo masculino resultó lesionada con proyectil de arma de fuego".

"Después de conocer la noticia criminal, elementos de la Policía Ministerial encabezados por el fiscal del Ministerio Público iniciaron las diligencias de investigación de gabinete y de campo tendientes a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", señaló.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dos hombres discutieron en la vía pública y posteriormente uno de ellos accionó un arma de fuego, provocando una lesión en la pierna izquierda de la otra persona, misma que fue auxiliada por autoridades municipales mientras que el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Llaven Abarca, refrendó una vez más su serio compromiso con los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reiteró que ninguna conducta antisocial quedará impune.