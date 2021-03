"Yo no hubiese declarado guerra a delincuencia como lo hizo Calderón", señala López Obrador

Unas horas antes de la firma del Acuerdo por la Democracia al que convocó para garantizar elecciones limpias y libres el próximo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que todos los gobernadores respondieron.

"Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que no voten los finados, que no se falsifiquen las actas.

"Todo esto que pasaba, que es una vergüenza y que tampoco veía el INE; incluso los que están, que se hacían de la vista gorda", declaró el Presidente en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que "va a ser una gran contribución que estas elecciones se lleven a cabo en libertad".

"Es todo un acontecimiento, una antes y un después, es todo un parteaguas, para eso es la reunión", señaló.

"Si no ha salido adelante nuestro país, en mucho, es por la falta de democracia. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en el 2006. Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia como lo hizo Calderón, buscando legitimarse después del fraude", expresó.

Agregó que estando en la Presidencia, no se utiliza la fuerza y se protegen los derechos humanos.

"No hay órdenes para masacres, para ajusticiar, se respetan los derechos humanos", refirió y apuntó que en el sexenio de Felipe Calderón eran más los muertos que los detenidos, porque "se remataba" a los heridos.

Asimismo, el Presidente pidió a los ciudadanos vigilar y denunciar irregularidades electorales. Recordó que el fraude electoral es delito grave, "no hay derecho a fianza" y la Fiscalía Electoral va a estar pendiente.