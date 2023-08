"Yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad", la defensa de Marx Arriaga a los libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Desde ayer martes y durante las próximas dos semanas, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizarán conferencias de prensa para explicar la situación de los Libros de Texto Gratuitos, que serán entregados a alumnos de educación básica, a partir de agosto próximo.



En la conferencia estuvieron presentes la titular de la SEP, Leticia Ramírez; el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro; y el investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Ángel Díaz Barriga.

Durante la conferencia de ayer, Marx Arriaga hizo una defensa de los Libros de Texto Gratuito, que han sido objeto de diversas polémicas.

----"Yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad"

Los errores en los libros de texto gratuitos, como el cambio de fecha de nacimiento del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, son áreas de oportunidad, afirmó.

"Hay un proceso donde se corrigen los materiales, y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Sí tiene áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto", comentó en Palacio Nacional.

----"Errores en libros de texto no son más de 20 y que equivalen a 0.09%"

Arriaga Navarro trató de atajar la polémica al asegurar que los errores en los libros de texto gratuitos actuales no son más de 20, y que equivalen a 0.09%, y "estamos contando sólo páginas, si contamos palabras, si contamos caracteres, el número se hace todavía más pequeño".

Como parte del mismo escenario, Marx Arriaga trajo a colación al ex secretario de Educación Pública de Enrique Peña Nieto, Emilio Chuayffet Chemor, quien tuvo más errores en los Libros de Texto Gratuitos.

----"Con Chuayffet hubo más"

Expuso que la SEP, en ese entonces, tuvo que emitir una fe de erratas por 107 errores en los libros de texto, lo que equivalía a 1.61%. "Tuvieron que despedir a Chuayffet, ¿no? Y que se acabó todos los mercados con su nombre, y todas las unidades habitacionales que tiene en todo el país, desaparecieron, por los errores. No, no pasó eso, no pasó nada, tan sólo fue una fe de erratas, donde están ahí los errores, 107", dijo.

----"Sí hay matemáticas"

Arriaga aseguró que sí hay matemáticas en los Libros de Texto Gratuita. "Si sumamos todos los proyectos de aula, de escuela, de comunidad más el libro de múltiples saberes y el libro de múltiples lenguajes, si sumamos todas las partes que tienen matemáticas, tenemos 210, o sea mayor al sexenio anterior".