Yo no tengo vela en ese entierro, dice Delgado sobre censura a Porfirio

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se deslindó de la censura que sufrió el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, este miércoles al intentar criticar la contención de la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos en la frontera sur de nuestro país.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo: "¡yo no tengo vela en ese entierro!" al preguntarle de dónde vino la orden de frenar la participación de Muñoz Ledo y explicó que él se salió del recinto porque fue a atender una reunión con la ANUIES.

"Yo ayer atendí una reunión con la ANUIES y lo que entiendo que pasó es que había un acuerdo que se aprobó por el pleno de la Comisión Permanente para determinar la forma en que se iba a llevar a cabo la presentación del informe de la presidenta de la CNDH, ahí se pactó una intervención por parte de ella, luego una intervención hasta por 10 minutos de las bancadas y cerraba la presidenta, lo que yo entiendo que ocurrió ayer es que Porfirio pidió una participación adicional y la presidenta de la Comisión Permanente (Mónica Fernández), sometió la modificación de este acuerdo y abrir el espacio para Porfirio y el pleno lo negó".

Mario Delgado dijo que no hay nada personal contra Porfirio, incluso aseguró que lo quieren y lo respetan y recordó que la Comisión Permanente está sujeta a los acuerdos que tiene el pleno.

Mario Delgado explicó que Porfirio le dijo que algo quería pasar un video, pero no sabía qué quería hacer.

"A Porfirio lo respetamos y lo queremos mucho, no siempre se puede la participación de un diputado, Porfirio o el que sea alterar un acuerdo, tiene que aprobarlo el pleno, en este caso la Comisión Permanente. Siempre le aplaudimos, siempre le aplaudimos, nadie puede callar a Porfirio, sería ingenuo pensar que alguien puede callar a Porfirio, si Porfirio con su voz hizo critica en el camino de la democracia de nuestro país".

Agregó que son bienvenidas sus críticas, "podemos coincidir o no coincidir con él, pero fundamentalmente nos respetamos".

"A Porfirio lo queremos lo respetamos, bienvenida su crítica. Morena es un partido abierto, plural, respetamos las posiciones diferentes de diputadas y diputados dentro de nuestro grupo parlamentario, y la conducción en la bancada siempre ha sido abierta y democrática", dijo Delgado.