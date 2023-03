"Yo no vi apoyo de senadores de EU a iniciativa de intervención", afirma Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard, confirmó que la propuesta para que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan intervenir en México para combatir el crimen organizado, no tienen consenso en el congreso de ese país.

Entrevistado afuera de Palacio Nacional, al término de un encuentro que se desarrolló entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado mexicanos, y legisladores del país vecino del norte, expuso que las y los congresistas de Estados Unidos no apoyan la iniciativa que surgió de dos senadores republicanos.

"En pocas palabras, yo no vi ninguna intervención de senadora o senador de Estados Unidos apoyando de ninguna manera lo que habían dicho los dos senadores, que por cierto hoy no vinieron, nadie de ellos lo planteó, al contrario nos dijeron que querían cooperación, colaboración, y trabajo conjunto", señaló.

Ebrard explicó que en la reunión coincidieron en trabajar de manera conjunta para resolver problemas de narcotráfico, drogas, tráfico de armas, migración, y temas económicos, entre otras cosas.

"Nosotros nos quedamos con la impresión de que hay congresistas que quieren estrechar lazos con México y no están para nada en la posición de lo que escuchamos la semana pasada", aseveró.

En su oportunidad, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el tema de la iniciativa estadounidense, no se abordó de manera expresa, pero sí hubo coincidencias en respetar la soberanía de ambos países y de seguir colaborando para reducir el tráfico de armas y drogas.

"Les dijimos que teníamos que ver la problemática de manera integral, porque finalmente somos aliados, somos vecinos, somos socios, y en algunas de las zonas también somos familia", concluyó.

En la reunión, que se desarrolló de manera privada, también estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán; la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro; la secretaria de energía, Rocío Nahle, y el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Por parte de Estados Unidos, llegó el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acompañado de una delegación de 15 congresistas del país vecino del norte.