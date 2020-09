Yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes él pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, "pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones".

En su conferencia matutina, el titular de Ejecutivo señaló que el servicio público "produce estrés".

"Antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones", señaló.

Al referirse al estado de salud de Víctor Toledo, exsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el mandatario afirmó que no está bien de salud.

"En efecto, presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además, la actividad pública, el servicio público produce estrés".

Y agregó: "Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto y consecuente del país. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar".

El mandatario explicó que desde antes que se generara la polémica por lo del agroquímico, el exfuncionario le dijo que no se sentía bien.