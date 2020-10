Yo pude haberme hecho famoso con la detención de "El Marro": Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró: "Yo pude haberme hecho famoso con la detención de (José Antonio) Yépez, alias 'El Marro'".

Sin embargo, indicó, en el gobierno federal se decidió no convertir la detención de capos en un espectáculo mediático para no fortalecerlos.

"Yo pude haberme hecho famoso con la detención de Yépez, alias "El Marro", José Antonio Yépez, sin embargo, los medios tomaron y difundieron lo que quisieron, de la Secretaría salieron tres o cuatro twits informando sobre lo fundamental, lo demás se lo dejamos al ámbito de la investigación de los medios de comunicación", indicó el funcionario durante una conferencia con estudiantes.

Durazo Montaño aseguró que han detenido a muchos líderes de organizaciones criminales sumamente relevantes, "pero no hemos convertido cada una de estas detenciones en un espectáculo mediático".

"¿Por qué? Porque todos estos líderes de organizaciones criminales frente al círculo mediático que se montó en torno a sus detenciones terminaron convirtiéndose contradictoriamente en modelos sociales, en personas que se convirtieron en dignas de imitación y luego fueron producto de series, de películas, en fin, nosotros, bueno, al grado tal que la mayoría de ellos tienen registrado su nombre como propiedad intelectual, propiedad comercial y si ahora alguien hace uso mercantil de su nombre, pues tiene que pagarle una ¿cómo se llama? Una franquicia o regalías", agregó.