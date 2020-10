"Yo quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo", dice escritor Francisco Martín Moreno

El escritor Francisco Martín Moreno ha sido fuertemente criticado luego de que dijo en una intervención de radio que si pudiera, quemaba vivo a los miembros de Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo por eso propongo que si se pudiera regresar a la época de la inquisición yo colgaba a cada uno, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, te lo juro", dijo en entrevista para Central FM, por lo que ha sido criticado en redes sociales.

El novelista el columnista criticó a las persona que votarán por Movimiento Regeneración Nacional en las elecciones de 2021.

"Quien vote por Morena será un traidor a la patria porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que esta sucediendo en este país y votan por ellos habrán pedido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morensitas", opinó.

Martín Moreno, nacido en la Ciudad de México en 1946, es hijo de un pareja germano-española exiliada por el nazismo y el franquismo, ha publicado una veintena de novelas históricas sobre México, algunas de la cuales se han convertido en superventas como Arrebatos carnales o México negro.

Ha criticado en distintos medios la administración de López Obrador, tan solo el 3 de agosto dio una entrevista al semanario Zeta en el que compartió sus expectativas del Gobierno actual para lo que resta de 2020 y los años siguientes.

"Veo una quiebra económica que no tiene nada que ver con la devaluación de Luis Echeverría en el 76, ni con la del 82 con López Portillo, ni la del 94 con los errores de diciembre; esto es una auténtica catástrofe económica. Veo una crisis económica y social como nunca la habíamos visto desde los años de la Revolución para acá; veo un desencanto tremendo, un desempleo creciente, veo que van a haber 10 millones más de pobres en nuestro país, cuando en China en 20 años rescataron a 300 millones de chinos de la pobreza. Nosotros en dos años hemos creado 10 millones de pobres más.

"En 2021 las cosas van a estar muy complicadas, yo sí veo negro el escenario, que el Gobierno está absolutamente quebrado, que el Gobierno no tiene recursos, que se está endeudando de manera creciente. Entonces, no sé qué tipo de país nos va a quedar cuando acabe la 4T; bueno, puede acabar antes, la 4T puede acabar si en 2021 le arrebatamos la Cámara de Diputados y puede acabar si el Presidente pierde la revocación del mandato en 2022 y se va. Habría que ver si se va a ir, porque yo tendría mis dudas, pero todavía tengo esperanzas en que pierda la revocación de manera unánime, aplastante y definitiva".

Y advirtió: "Veo la fuga de capitales que es creciente, veo que no están llegando los capitales extranjeros, que no se está invirtiendo en el país; veo que la economía está parada, que el Presidente no estimula la economía como lo hacen en otros países, y bueno, el desastre está a la vista".