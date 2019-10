"Yo tengo el iPhone 21", dice AMLO sobre supuesta existencia de línea directa a la Corte

El presidente bromeó sobre la supuesta existencia del "teléfono rojo", el cual presuntamente permite al Ejecutivo comunicarse con otros funcionarios: "la he usado dos veces (...) Yo tengo el iPhone 21"

En su conferencia matutina diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bromeó sobre la existencia de una supuesta conexión directa entre el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidencia.

En la mencionada conferencia, el jefe del ejecutivo aseguró que la Reforma en Telecomunicaciones del gobierno anterior tuvo fallas, por lo que aprovechó para bromear sobre la supuesta existencia del "teléfono rojo", el cual presuntamente permite al Ejecutivo comunicarse directamente con diversos funcionarios: "la he usado dos veces (...) Yo tengo el iPhone 21".

López Obrador señaló: "no se me va a olvidar que, cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética en el Poder Judicial por consigna, aunque reunimos las firmas rechazaron nuestra petición. Hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República y por ahí se daban las instrucciones, ya se les olvidó".

Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato las redes sociales siguieron la broma, en las que diversos usuarios comentaron que actualmente está disponible el iPhone 11, pero que el presidente ya está tan adelantado que ocupa el 21.

No obstante, el presidente indicó que no hace uso de la red celular disponible, ya que esta falla en 75 por ciento del país, "no se puede uno comunicar". "Ahí ni mi iPhone 21 funciona. Tuve que optar por pedirle al secretario de Comunicaciones que colocara un teléfono celular para que yo tenga comunicación satelital y a veces ni así".

Es importante mencionar que el actual gobierno, está trabajando en un proyecto que permitirá brindar telefonía móvil e Internet en conjunto con una firma de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).