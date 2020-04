"Youtuber no sabe cómo salir del problema y argumenta amenazas", dice alcalde en Benito Juárez

Tras rechazar haber amenazado al youtuber venezolano "Soy David Show", el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada , aseguró que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) determinar si hubo o no responsabilidad penal de ese sujeto.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, Taboada sostuvo que el acusado "no sabe cómo salir del problema y ahora argumenta que lo amenazamos".

"Nunca lo hicimos y no lo haremos, pero ignora que está en una ciudad con leyes y autoridades que velan porque éstas se cumplan. Ahora que enfrente su irresponsabilidad", dijo.

Informó que este martes, la Dirección Jurídica de la alcaldía interpuso una demanda penal ante la Fiscalía Descentralizada Benito Juárez 1, por el delito de posible contagio, radicados en los artículos 107 al 110 y demás resolutivos del Código Penal de la Ciudad de México.

"Por lo que corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si existió o no responsabilidad de ese sujeto en la conducta que realizó, con lo que puso en riesgo de contagio a mucha gente. Tan es así, que de inmediato sanitizamos los lugares que visitó este señor, que por juego no pensó en la gravedad de su comportamiento, aun cuando sabía que estaba infectado del Covid-19", comentó el alcalde.

"No hemos amenazado absolutamente a nadie, por lo que ahora, al no saber cómo salir del problema y el riesgo en que puso a decenas de personas, ahora busca evadir su responsabilidad", agregó Taboada.

Reiteró que "Soy David Show" cometió un delito por actuar irresponsablemente, "pero no seremos nosotros lo que lo castiguemos, sino la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez, donde quedó radicada la demanda".

Comentó que la Fiscalía será la que haga toda la investigación, a través de sus peritos y el Ministerio Público; ellos determinarán si esta persona cometió el delito de peligro de contagio, como quedó asentado en la carpeta de investigación

Cabe recordar que el youtuber venezolano salió de su domicilio, ubicado en la colonia Narvarte, a pesar de saber que estaba infectado de Covid-19, para visitar varios sitios y, en forma irónica, transmitió por las redes sociales sus imágenes.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, esta conducta infringe varios artículos del Código Penal local, la cual puede castigarse con cárcel, que va de tres meses a tres años, así como con multa de 50 a 300 Unidades de Medida de Actualización; es decir, entre 4 mil 344 pesos y 26 mil 64 pesos.