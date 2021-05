Yucatán descarta blindar fronteras por aumento de contagios Covid

No obstante las medidas de Quintana Roo en semáforo naranja por el aumento en los contagios del Covid-19, Yucatán no "blindará" sus límites con ese vecino estado. En el marco de un recorrido por el macrocentro de vacunación en Ticul, municipio del sur del estado, el gobernador Mauricio Vila Dosal descartó blindar los límites con Quintana Roo, estado donde se ha decretado semáforo naranja debido a un incremento en el número de contagios de Covid-19.

Manifestó que no será necesario instalar cercos ya que es una medida que ya no funciona porque el virus se encuentra en todo el país, por lo que exhortó a los yucatecos a mantener las medidas sanitarias, como son el uso de gel antibacterial y sana distancia ya que la pandemia no ha terminado.



Vacunación contra Covid-19 en Yucatán

Vila Dosal informó que el pasado martes en Yucatán se aplicaron más de 13 mil 700 vacunas contra el coronavirus, con lo que se estableció un récord en la administración de estas dosis en un solo día en el estado. También dijo que se administraron 650 dosis de las farmacéutica CanSino en los municipios de Mayapán, Kopomá y Dzilam de Bravo para personas de 50 a 59 años de edad. Sobre la vacunación de trabajadores de la educación, el gobernador puntualizó que en Mérida se aplicaron 9 mil 350, en Valladolid 730, en Tizimín 600 y en Ticul mil 847; respecto al personal de salud de hospitales y clínicas privadas que atienden pacientes Covid se administraron 540.