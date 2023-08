Yucatán es el segundo lugar nacional por casos positivos de Covid-19

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., agosto 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud Federal informó que Yucatán ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de casos activos de Covid-19 en el país.

No obstante, se descartó una nueva ola de contagios de esa enfermedad; además se dijo que el Covid-19 en el país no presenta altos índices de mortalidad.

Se tienen registrados en el país 3 mil 872 casos activos de Covid-19, de personas que iniciaron con síntomas de la infección pasados los 14 días.

La dependencia federal indicó que los estados con más casos activos son la Ciudad de México (mil 134), Yucatán (161), Querétaro y Quintana Roo (67), Campeche (55), Colima (43) y Baja California Sur (37).

Sin embargo, las autoridades de salud aseguran que no ha habido un incremento en los casos y fallecimientos, y el Covid-19 se mantiene en niveles más bajos y no presenta señales de que pueda darse una nueva ola de esa enfermedad.

Acerca de los fallecimientos, el número confirmado con prueba de laboratorio pasó de 333 mil 683 a 334 mil 472, una diferencia de 789 en el mismo lapso.

Al corte del 1 de agosto, la Secretaría de Salud reportó 114 personas hospitalizadas; en nueve entidades, la ocupación hospitalaria fue superior a 5 por ciento y destacan Colima con 21 por ciento y Zacatecas 12 por ciento.