Yucatán: más de 350 denuncias por abuso sexual infantil en 3 años

MÉRIDA, Yuc., marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La asociación

reveló que en los últimos tres años en Yucatán se presentaron más de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

por, aunque esta cifra podría ser solo un aproximado pues la mayoría de los casos no se denuncian.La agrupación también alertó que en Yucatán hayen condiciones dede sus familias.Por su parte, el(IMM) reportó unen las solicitudes de apoyo por parte de niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia, principalmente de carácter sexual.La directora del IMM,, indicó que al cierre del 2025 se brindó acompañamiento a aproximadamentede edad, "sin embargo, tan sólo en enero de este año se registraron 240 nuevas denuncias de posible abuso sexual en menores de edad, principalmente niñas y adolescentes".Explicó que lase ha convertido en una prioridad para la institución, aunque los procesos requieren la intervención de unaque funja como, como docentes, abuelos u otros familiares."En los casos donde las menores no cuentan con una, se solicita la participación depara garantizar su protección", puntualizó.Centeno Ceballos manifestó que la mayoría de los expedientes que llegan alestán relacionados cony "las víctimas atendidas abarcan desdede apenas unos meses de edad hasta".La funcionaria municipal lamentó que lospueden prolongarse entre, incluso extenderse más allá de un"Aunque elno interviene directamente en las decisiones del sistema judicial, desde el momento en que una víctima solicita apoyo queda formalmenteen el", afirmó.