Yucuná no tiene acceso a la comida nutritiva

Ciudad de México.- En el municipio más pobre del país no hay dónde comprar frutas y verduras. Santos Reyes Yucuná, comunidad de la Mixteca de Oaxaca, donde los indicadores oficiales señalan que se vive en condiciones similares a las de Mozambique, África, no tiene un sólo comercio dedicado a la venta de comida fresca y saludable; en cambio, hay cinco tiendas de abarrotes.

La marginación en la que se vive en Yucuná no sólo se mide porque de los mil 300 pobladores, 99.9% viva en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluacion de la Política de Desarrollo Social (Coneval), también en que no tienen dónde adquirir alimentos que no sean procesados a menos que cultivaran su tierra, algo que no pueden hacer debido a que padecen sequía y falta de agua.

Sin otras opciones de empleo, los adultos deciden migrar a vender semillas y cigarros a otras ciudades del país y los niños que se quedan a cargo de los abuelos no tienen más opción que consumir los alimentos procesados.

Ante esta situación, Santos Reyes Yucuná se ha convertido en lo que especialistas llaman un "desierto de comida saludable", localidades donde la oferta de frutas, verduras y otros alimentos frescos es mínima, en comparación con negocios como tienditas de abarrotes, que ofrecen refrescos y papitas.