Yunes llamó "loco" a AMLO; ahora, su voto podría aprobar la reforma

En el marco de la discusión de la reforma judicial, Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta como senador suplente después de que fue aprobada la licencia que pidió su hijo por problemas de salud. El panista fue arropado por senadores de Morena y su coordinador, Adán Augusto López.

En el pasado, el exgobernador veracruzano mantuvo una confrontación abierta con Andrés Manuel López Obrador, al grado de llamarle "loco", hoy, su voto será decisivo para aprobar la reforma constitucional propuesta por el presidente de la república.

Yunes acusó a AMLO de "loco" y "vividor"

Previo a las elecciones que dieron la victoria al mandatario morenista, Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes Linares mantenían un confrontamiento en donde el uno al otro se señalaban de actos de corrupción. En enero de 2018, López Obrador comparó a Yunes con su antecesor, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

Actualmente, Duarte se encuentra privado de su libertad cumpliendo una sentencia por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El comentario desató el enojo del entonces gobernador panista. "Es un tipo que tiene que responder; me ha agredido y por eso le respondo (...) Que no se raje ese loco y ahí le voy a demostrar que Duarte le daba dinero a él y que con eso se mantuvo mucho tiempo y ese es su coraje en contra mía", señaló Yunes en un video de su cuenta de Facebook.

"¿Ustedes creen que está cuerdo un tipo que dice que va a liberar a los delincuentes, que va a perdonar a los que están en la cárcel y que dice que Duarte es un chivo expiatorio, que dice que no tiene la culpa?", decía Yunes en referencia a la propuesta de López Obrador de impulsar una Ley de Amnistía.

Además, dijo que el morenista era un "gordo que come todo el día", y que no trabaja porque sólo se "dedica a agarrar un micrófono y decir barbaridad y media"; remató acusándolo de "vividor" por supuestamente haber gastado 600 mil pesos en una cena.