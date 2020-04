Zacatecas pide a AMLO 2 mil mdp por colapso ante coronavirus

Ante la caída drástica del PIB y de las afectaciones económicas generadas por la emergencia sanitaria del Covid-19 en el país, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador un apoyo de dos mil millones de pesos para afrontar el colapso financiero que tendrá la entidad.

Además, en una conferencia de prensa virtual, el mandatario anunció que mañana el gobierno estatal presentará ante la Legislatura local un nuevo Paquete Económico 2020 que atienda esta nueva realidad, en el que se propone una nueva Ley de Ingresos y ajustes al presupuesto de egresos que implicaría ajustes a todos los poderes del estado, organismos autónomos y descentralizados.

En la videoconferencia, el gobernador leyó la misiva que esta mañana envió al Presidente de la República en la que describe la situación financiera de la entidad, al argumentar que durante su administración ha tenido pocos recursos para la inversión, debido a que ha aplicado diversos ajustes presupuestales, porque gran parte de los recursos públicos se destinan para pagar "el endeudamiento elevado" que le fue heredado, así como en cubrir la nómina magisterial que "por un error administrativo" del sexenio anterior impidió que, en su momento, la Federación absorbiera dicho gasto.

Por tanto, Alejandro Tello considera que "Zacatecas ha hecho la tarea y se ha ajustado el cinturón", pero advierte que en medio de esta pandemia y ante este escenario, "Zacatecas no puede sola hacer frente a esta emergencia sanitaria" por la caída de la recaudación participable, así como por la afectación en la industria minera y turística, aunado a los pocos recursos de ingresos propios.

"Hoy Zacatecas requiere del Presidente. He sido un gobernador que, pese a nuestra diferente extracción partidista, en todo momento he entendido el cambio que ha querido llevar a cabo en este país; por eso, le pido que no nos deje solos, para no afectar a miles de familias", agregó Alejandro Tello.

Para explicar las medidas a tomar ante esta situación, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, mencionó que, de acuerdo con los pre-criterios de la política económica federal, en el país se prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) que oscilaría entre 4 a 8%, lo que implicaría que el estado dejaría de percibir más de dos mil millones de pesos.

Ante este escenario, dijo que por parte del Gobierno de Zacatecas se planteará a los legisladores locales una reestructura al nuevo paquete económico que contempla una caída del PIB del 4%, que significará un ajuste presupuestal a todos los poderes del estado.

Así como disminución en diferentes rubros como son los gastos de comunicación social, gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población y gastos en servicios personales.

Bajo estos lineamientos, Jorge Miranda anunció que quedarán prohibidas las recontrataciones, recategorizaciones, estímulos e incentivos al personal público, además de que se pospondrán de manera indefinida las negociaciones de contratos colectivos de sindicatos que implicaría no aprobar aumentos salariales a los trabajadores del estado, además de que se cancelarán las ferias y festivales.