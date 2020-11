Zacatecas, tercer estado que podría regresar a semáforo rojo

Zacatecas es el tercer estado en riesgo de regresar a semáforo rojo debido a incremento de contagios de Covid-19, así como de defunciones, informó la secretaría de Salud, ante dicho panorama, se llamó a mantener medidas de higiene y de reducción de movilidad.

Desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que desde la semana 38, Zacatecas entró a fase de ascenso de la epidemia, lo que podría derivar en el retorno a un semáforo de riesgo máximo por coronavirus, por lo que invitó a la sociedad a disminuir la movilidad y continuar con las medidas preventivas como lavado de manos.

"Zacatecas es el sexto estado en fase de ascenso, tenemos que llegó a un punto máximo en la semana 32 y desde la semana 38 tuvo un incremento, está en semáforo naranja, las defunciones también van a la alza y podrían estar así 15 días, hay riesgo de regresar a semáforo rojo, ojalá reviertan la tendencia controlando su movilidad", dijo.

--CDMX mantiene un incremento sostenido

El funcionario mencionó que además de esta entidad, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Querétaro presentan una epidemia más intensa, resaltó que Ciudad de México mantiene un incremento sostenido y Baja California Sur, a pesar de no tener saturación hospitalaria, reporta una intensidad elevada con respecto a su población.

Agregó, que como se predijo desde marzo, la pandemia podría durar en México hasta octubre, mes en que inicia la temporada invernal, por ello, podría ocurrir un repunte de casos, tal como ha ocurrido desde hace dos quincenas.

"La epidemia continua activa en México, con incremento de casos diarios, desde marzo la predicción fue que Covid tendría repunte en temporada invernal independientemente del estado de epidemia".

López-Gatell Ramírez enfatizó que en el país, el confinamiento se ha basado en el diálogo y no se han implementado por medidas coercitivas, debido a que la mitad de la sociedad vive al día y no se pueden parar las actividades económicas de manera indefinida.

"Hemos destacado que en ningún momento se optó por medidas coercitivas y tiene que ver con complejidad económica, de que la mitad de personas viven al día, se puede tener éxito en control epidémico con la colaboración de sociedad y hemos tenido reducciones iguales o superiores a varios de los países del resto del mundo que aplicaron coerción".