Zaldívar propone analizar amparo liso y llano para Alejandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, propuso analizar si es posible amparar de manera lisa y llana a Alejandra Cuevas, en el caso del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

Durante la sesión del Pleno de la Corte, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, expuso ante el Pleno que propone amparar a Alejandra Cuevas para reponer su procedimiento y que se analicen las pruebas que ofreció para acreditar que ella no participó de ningún homicidio.

Sin embargo, el ministro Zaldívar consideró que dictar una sentencia con esos efectos provocaría que no tenga ningún sentido la atracción que realizó la Corte sobre el asunto pues, afirmó, con esta atracción se buscaba resolver el fondo del asunto.

"Me parece que cuando está de por medio la libertad en casos como este los formalismos no pueden estar por encima de los derechos humanos", dijo.

Antes de que el ministro Zaldívar emitiera su postura, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá anunció su voto a favor de amparar a Alejandra Cuevas, pero en contra de los efectos precisados por Pérez Dayán (reponer el procedimiento).

González Alcántara Carrancá señaló que la probable responsabilidad de Cuevas fue determinada con base en un estereotipo de género que establece que la mujer es la encargada de procurar los cuidados a los miembros de la familia.

Por ello, consideró que la juez que dictó el auto de formal prisión en su contra no tomó en cuenta la existencia de este estereotipo, por lo que la sentencia de la Corte debía tener efectos de fondo (liberarla) y no sólo ordenar la reposición del procedimiento pues existe además un riesgo de que se reitere el acto reclamado.

"No encuentro prueba alguna que resulte idónea para acreditar la existencia de una omisión de cuidado por parte de la quejosa (Alejandra Cuevas)", señaló.

"Hay elementos que válidamente nos permiten ampliar la protección constitucional en el caso que nos ocupa", dijo.

La ministra Loretta Ortiz también se pronunció en contra del proyecto Pérez Dayán y se sumó a Zaldívar para amparar de manera lisa y llana a Alejandra Cuevas.