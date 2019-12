Zaldívar se pronuncia ante las críticas por respaldo a AMLO

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó que las "críticas siempre son bienvenidas. Aportan y nos hacen reflexionar".

Sin embargo, señaló a través de su cuenta de Twitter, que "los insultos son vacíos".

"Dicen más de quien los emite que de aquel al que se dirigen. Avancemos hacia una discusión seria desde nuestras diferencias. Sin odios. No somos enemigos, todos somos mexicanos (as)", señaló.

El pasado jueves, el titular del máximo tribunal de justicia del país expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de los señalamientos que hiciera el exmandatario boliviano, Jorge Tuto Quiroga, quien llamó al mandatario mexicano "cobarde matoncito".

Ante estas críticas Zaldívar escribió en la misma red social: "Respetando la independencia judicial y la división de poderes, cuando se ataca e insulta al Jefe del Estado Mexicano, todas y todos los mexicanos debemos estar unidos. Hacia el exterior no hay división que valga. Mi solidaridad personal con el Presidente @lopezobrador_".

---Relación México–Bolivia

Los desencuentros entre México y Bolivia surgieron luego de la renuncia del expresidente boliviano Evo Morales, el pasado 10 de noviembre, y su posterior asilo en México, país al que llegó el día 12 del mismo mes, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo fue a "rescatar" en territorio boliviano.

En México, Morales acusó que fue víctima de un "golpe de Estado" orquestado por los militares, los grupos de derecha y la Organización de Estados Americanos (OEA), y llamó a resistir y bloquear las entradas a las principales ciudades de su país.

El nuevo gobierno boliviano, encabezado por Áñez, manifestó su rechazo a las expresiones de Morales y pidió a México que evitara ese tipo de actividades. Al mismo tiempo, varios exfuncionarios del gobierno dimitente se refugiaron en la embajada mexicana en Bolivia, donde reciben asilo diplomático.