Nacional

Zapatistas, 32 años de intensa lucha

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Oventik, Chis.- Falta menos de una hora para que termine 2025, y también para que llegue el 32 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El silencio y una neblina densa, de esas que no deja ver nada, cubren por completo a Oventik, uno de los 12 caracoles zapatistas que permanece entre las montañas de Chiapas. 

"Hoy habrá fiesta y baile, pero no olvidemos que hace 32 años era guerra y muerte", dice un encapuchado de negro desde el podio donde se ubica la Comandancia del EZLN.

"El gobierno dice que ya no existimos, y es curioso porque, a la vez, intentan desaparecernos con megaproyectos y ataques militares. Pero nosotros, los pueblos zapatistas, aquí seguimos... organizados", señala un habitante de La Realidad, el caracol más antiguo de todos.

El discurso político ha terminado y todos gritan al unísono: "!Que viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!".

El reloj marca las 12 y a lo lejos alguien grita: "¡sobrevivimos el 2025!". Un año, en palabras del Capitán Marcos, de amores, desamores, injusticias, esperanzas e incertidumbres.

Días antes, en vísperas al 1 de enero del 2026, se realizó en San Cristóbal de las Casas el encuentro zapatista "Semillero de Pirámides, de Historias, de Amores y, claro, Desamores".

