Zapatistas, 32 años de intensa lucha

Oventik, Chis.- Falta menos de una hora para que termine 2025, y también para que llegue el 32 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El silencio y una neblina densa, de esas que no deja ver nada, cubren por completo a Oventik, uno de los 12 caracoles zapatistas que permanece entre las montañas de Chiapas.

"Hoy habrá fiesta y baile, pero no olvidemos que hace 32 años era guerra y muerte", dice un encapuchado de negro desde el podio donde se ubica la Comandancia del EZLN.

"El gobierno dice que ya no existimos, y es curioso porque, a la vez, intentan desaparecernos con megaproyectos y ataques militares. Pero nosotros, los pueblos zapatistas, aquí seguimos... organizados", señala un habitante de La Realidad, el caracol más antiguo de todos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El discurso político ha terminado y todos gritan al unísono: "!Que viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!".

El reloj marca las 12 y a lo lejos alguien grita: "¡sobrevivimos el 2025!". Un año, en palabras del Capitán Marcos, de amores, desamores, injusticias, esperanzas e incertidumbres.

Días antes, en vísperas al 1 de enero del 2026, se realizó en San Cristóbal de las Casas el encuentro zapatista "Semillero de Pirámides, de Historias, de Amores y, claro, Desamores".