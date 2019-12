Zapatistas llaman a luchar por preservar la vida de las mujeres (FOTOGALERÍA)

Integrantes zapatistas exhortaron a las asistentes al Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, a unirse para preservar su derecho a la vida en un mundo donde el maltrato hacia el sexo femenino va en aumento.

"Para preservar la vida no basta con que luchemos contra el machismo, tenemos que luchar contra el sistema capitalista. Lo que importa es que luchemos por nuestra vida, porque ahora más que nunca es la que corre peligro en todos los lugares y en todos los tiempos, aunque digan y prediquen que hay mucho avance para las mujeres.

"En ninguna otra parte de la historia de la humanidad, fue más peligroso ser mujer. No importa si es niña, adulta o joven. No importa si es gorda o delgada, alta o chaparra, bonita o fea. No importa si es de la clase alta, media o baja, a la hora de la violencia lo único que importa es ser mujer", dijo la comandanta Amada, durante la bienvenida al evento.

En este sentido, destacó que la encomienda de "mantenernos vivas" no puede lograrse sin la unión y empatía de las mujeres, cuya batalla debe ser librada todos los días y en cada escenario.

"El derecho a la vida y todos los derechos que tenemos y que necesitamos, no nos los van a regalar nadie, no nos lo va dar el hombre malo, bueno o regular, ni el sistema capitalista por muchas leyes o promesas que hagan. El derecho a la vida y todos los derechos, los tenemos que conquistar todo el tiempo y en todos los lugares. Para las mujeres que luchan no hay descanso.

"Hermanas, tenemos que defendernos como individua, como mujeres y sobre todo tenemos que defendernos organizadas, apoyarnos todas, protegernos todas, defendernos todas y tenemos que empezar ya", aseveró.

Ante el júbilo de las presentes, la comandanta reiteró que el evento pretende que las personas compartan sus experiencias sobre violencia de género y empoderamiento, para propiciar que más integrantes del sexo femenino se armen de valor y luchen siempre por vivir. "Estos días son solo para mujeres que luchan", apuntó.

Asimismo, compartió con beneplácito que este año la comunidad zapatista no registró algún caso de feminicidio, aunque reconoció que la violencia física y psicológica es un pendiente por erradicar.

"Ya basta de que nos maten, que nos desaparezcan, que seamos humilladas, despreciadas. La violencia sigue más 'pior'.

"Dicen que ya tenemos más voz, pero nos siguen asesinando, dicen que ahora ya se toma en cuenta a las mujeres, pero nos siguen asesinando; hay cada vez más asesinadas, hay cada vez más brutalidad, más saña, coraje, envidia, odio e impunidad, como si asesinar a una mujer, explotarla, usarla y agredirla fuera cualquier cosa", puntualizó.

El Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan se realiza del 27 al 29 en el Semillero "Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona", en el Caracol Morelia, cerca del municipio de Altamirano.