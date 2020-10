Zavala arremete contra magistrado por proyecto que niega registro

La excandidata presidencial independiente y presidenta de la organización México Libre, Margarita Zavala, arremetió este miércoles contra el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, quien elaboró el proyecto para ratificar la negación del registro como partido a esta asociación y dijo que primero les dio la razón, sin embargo, terminó excediéndose en sus facultades.

En varios mensajes en su cuenta en la red social de Twitter, Margarita Zavala dijo que el magistrado en su proyecto publicó textual: "En cuanto a la negativa del registro, si bien no acompaño las consideraciones en las que se apoyó el INE", es decir, les dio la razón a los integrantes de México Libre.

Y en ese contexto debió concluir a favor del derecho de los ciudadanos, pero se excedió en sus facultades perjudicando el derecho de los ciudadanos al decir: "estimo que la infracción en materia de fiscalización implicó la vulneración", por lo que Margarita dijo que José Luis Vargas no debió "estimar", sino reconocer el derecho.

Agregó que "el proyecto propone que el interés público prevalezca para garantizar que... El interés público es que se reconozcan los derechos fundamentales, a usted Señor Magistrado, también le obliga el artículo 1 constitucional".

"...Quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios ...", sin embargo, "¡Nosotros NO tuvimos financiamiento público y NO somos partido político! Por eso estamos en el tribunal: queremos ser partido político y cumplimos los requisitos".

Margarita Zavala exigió justicia para México Libre, pues es la voluntad de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no merecen rencor, ni "líneas", ni polarización, solo lo suyo: el derecho a asociarse políticamente en México Libre.

La tarde de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionará para definir si rechaza o le otorga registro como partido político a la organización México Libre.