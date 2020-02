Zavala presenta solicitud de registro ante el INE para México Libre

En compañía de representantes de regionales de la asociación México Libre, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la solicitud de registro.

Con un total de 312 mil afiliados y luego de realizar más de 250 asambleas, solicitó al órgano electoral que todas las resoluciones que tomen tengan por mira la conservación del pluralismo político, la garantía efectiva y los derechos fundamentales.

"Solicitamos atenta y firmemente que todas las resoluciones que tomen las actuales autoridades y las nuevas autoridades tengan por mira la conservación del pluralismo político la garantía efectiva de los derechos fundamentales, el de la asociación política, el de la libertad de expresión y la promoción de la participación ciudadana efectiva como eje para la consolidación definitiva de nuestras libertades en la democracia", comentó.

En un mensaje a medios, señaló que para las próximas elecciones de 2021, en las que se renovará la plantilla de diputados federales, ella no será candidata, ya que primero se requiere que el INE avale a México Libre como partido político y de ser así, buscarán a los "mejores candidatos".

"Yo por supuesto que voy a formar parte de México Libre, pero no como candidata estaré trabajando para construir a la asociación y como partido, si así resulta, sé que encontraremos a los mejores candidatos y candidatas para el 2021", señaló.

Margarita Zavala, refirió que hasta el momento, no tienen claro qué papel tendrá ella o Felipe Calderón en el partido político, pero que, en el momento en el que la autoridad electoral acredite a México Libre como tal, se reunirá todo el Comisión Nacional Ejecutiva para decidir qué puesto asumirá cada uno de los representantes.