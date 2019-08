Zhenli Ye Gon no pudo pagar el predial de su mansión: abogado

El empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, no pudo pagar el predial de su casa, en Sierra Madre 515, Lomas de Chapultepec, luego de que le fue notificado el adeudo de la mansión, informó Juan Luis Gómez Jardón, abogado del empresario chino-mexicano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, explicó que hace cuatro meses el señor Ye Gon le comentó que había recibido la visita de un servidor público de la alcaldía Miguel Hidalgo, quien fue a notificarle que su propiedad reportaba un adeudo de impuestos predial e incluso le ofreció una promoción para ponerse al corriente.

Señaló que dicha situación le sorprendió al señor Ye Gon y que incluso preguntó si esa propiedad no se encontraba asegurada o confiscada, y que el servidor público le respondió que ellos no tenían conocimiento o aviso, desde el 2007 hasta la fecha de la visita.

Gómez Jardón indició que se le realizó un cálculo, para definir que la cantidad a pagar ascendía a 370 mil pesos.

"Nadie cree que el señor Zhenli Ye Gon está muy lastimado económicamente; esa es la razón por la cual no se pudo pagar ese impuesto predial", comento.

--Ye Gon teme represalias

El abogado del empresario chino-mexicano advirtió que tiene temor a posibles represalias para su cliente por parte del Gobierno de la República, como es que sea enviado a un módulo de súper máxima seguridad o de castigo, o que lo puedan cambiar de centro de reclusión.

"Tengo el temor fundado de que el señor Zhenli Ye Gon sea objeto de una represalia por parte del gobierno de la República, por manifestar su intención de hablar con la prensa", dijo.

"Cualquier cosa que le suceda en su integridad, en su persona, en su familia, su vida, en sus bienes del señor Zhenli Ye Gon, hago responsables al gobierno de la República de lo que pueda ocurrirle. No solamente a él, también a quienes participamos en su defensa", agregó.