Zhenli Ye Gon pide investigar quién ordenó la venta de su residencia

Zhenli Ye Gon solicitó ante un juez federal que se investigue quién ordenó la venta de su residencia en las Lomas de Chapultepec y por qué no se le notificó de ello.

En su demanda de amparo, que fue admitida la semana pasada por el juez Tercero de Distrito en materia Penal, el empresario chino-mexicano no sólo pidió la protección contra la venta de la casa de las Lomas, sino que también quiere saber el verdadero destino de los 205 millones de dólares (mdd) en efectivo que le fueron confiscados desde el año 2007.

Al admitir la demanda, el juez le negó la suspensión provisional y el próximo 4 de septiembre realizará la audiencia incidental para definir si la concederá en definitiva o no.

El gobierno federal informó que los 205 mdd fueron repartidos en partes iguales entre la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Salud. Luego del aseguramiento de la casa de las Lomas y el dinero en efectivo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) subastó el menaje encontrado en el inmueble.

En 2014, el gobierno federal vendió otra propiedad asegurada a Ye Gon en el Estado de México.

Únicamente permanecía asegurada la casa de Sierra Madre número 515, colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México pero el pasado 11 de agosto el SAE la subastó por 102 millones de pesos, mismos que fueron pagados por el empresario Carlos Bremer y que, según lo informado por el gobierno federal, serán destinados como apoyos para deportistas mexicanos.