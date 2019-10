¡Zombies invaden el Zócalo!

Ciudad de México.- Enfermeros ensangrentados, muertos vivientes y asesinos seriales desfilaron este sábado en la Marcha Zombie 2019 que congregó a miles de jóvenes para "aterrorizar" a los capitalinos.

Miles de personas caminaron desde el Monumento a la Revolución hasta los alrededores de la plancha del Zócalo capitalino para mostrar su gusto por el terror y los zombies.

Después de las 16:00 horas, cientos de familias y grupos de amigos se organizaron para disfrazarse de payasos ensangrentados, monjes, guerreros, soldados con los intestinos colgando y hasta un grupo de jóvenes optó por portar los uniformes de los Power Rangers, serie televisiva de la década de los 90, quienes debajo de las máscaras estaban cubiertos de sangre.

Sobre Avenida Juárez, Diego gritó: "Papá, no, por favor no me lleves hacia allá", mientras su papá lo cargaba en hombros y caminaba hacia una mujer disfrazada de "novia zombie enjaulada" para tomarse una fotografía.

Entre los zombies que invadieron las calles del Centro Histórico, hubo incluso perros, cubiertos de sangre sintética, que también desfilaron por las calles.

El avance por la marcha fue lento porque algunos personajes, como un "carnicero sosteniendo a un bebé ensangrentado", atraían a la multitud. Para no perderse del evento, quienes no llegaron disfrazados, por 50 pesos, podían comprarse un cuerno y cola de diablo para sumarse a la marcha.