Zona Libre de la Frontera Norte se aplica sin planeación articulada

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- A tres años de que inició la operación de la Zona Libre de la Frontera Norte, se implementa "sin una planeación articulada" y registra áreas de oportunidad en sus padrones y en el otorgamiento de estímulos, dijo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su tercera entrega de resultados del 2021, la Auditoría aseguró que hay trabajadores de la frontera Norte a los que no se les subió el sueldo, hubo empresas que recibieron los estímulos fiscales sin ser de las entidades beneficiadas, entre otras cosas; así como diferencias entre lo que reporta la autoridad hacendaria y lo que realmente se otorgó.

Por ejemplo, el SAT reportó que, en 2021, 2 mil 358 contribuyentes obtuvieron el estímulo fiscal al Impuesto Sobre la Renta (ISR) bajo este programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, sin embargo, el SAT no registró la entidad federativa ni el municipio de 90 beneficiarios, equivalentes al 3.8%, ni se identificó si fueron personas físicas o morales.

Y "el SAT explicó que esos beneficiarios no se encontraron en el padrón de beneficiarios al corte de diciembre de 2021, lo que es indicio de un área de mejora en sus sistemas informáticos, para que éstos generen información completa sobre los datos de los contribuyentes beneficiados, aun cuando éstos ya no formen parte del padrón de beneficiarios al cierre de un año determinado".

A pesar de que el programa incluyó aumentos del salario mínimo mayores que el resto del país, se identificó que 5 mil 327 trabajadores registraron un salario inferior al mínimo, a lo que respondió la Secretaría del Trabajo que en 2021 llevó a cabo un operativo para vigilar la atención del salario mínimo.

Recordó que en 2021, la estrategia se integró por la reducción del IVA del 16% al 8%; la reducción del ISR del 30% al 20%; el aumento al doble del salario mínimo que se implementó en el primer año de operación, y la homologación de los precios de los combustibles.

Expuso que no hay uniformidad en el nombre del programa porque en algunos documentos le llaman "proyecto regional" y en otros programa.

Pero no hay documentos en donde se establezcan "las directrices para operar la estrategia y tampoco constituyeron una herramienta de planeación, evaluación, seguimiento y coordinación inter e intra gubernamental que articulara los componentes implementados en los 43 municipios de la región fronteriza norte", todo se rige por documentos normativos.

Estímulos fiscales en Frontera Norte, con áreas de oportunidad

La Auditoría Superior de la Federación expuso que también hay "áreas de oportunidad en el registro y control de los beneficiarios del estímulo fiscal" en la franja fronteriza sur porque los contribuyentes que recibieron un estímulo en la zona sur, un total de 3 mil 550, fueron mayores que los 2 mil 637 que presentaron el aviso para aplicar el estímulo fiscalmente y 2 mil 184 contribuyentes "no se identificaron en el listado de los contribuyentes que presentaron el aviso".