Zoochilpan, el zoológico de Chilpancingo donde peligran los animales

A-AA+

El zoológico de Chilpancingo, Zoochilpan, se convirtió en un lugar inseguro para los animales . Al inicio del año, murió un venado desangrado y ahora nadie sabe dónde están cuatro watusis y una cebra.

Son las 12 de la tarde del miércoles, en uno de los corrales del Zoochilpan una cría watusi de unos cuatro meses de edad apenas y se mueve. Se nota nerviosa, insegura. Gran parte del tiempo permanece al fondo del corral.

Esta cría se quedó sola cuando hace unos días o semanas —no se sabe con exactitud— fueron extraídos los otros cuatro ejemplares adultos con los que habitaba. Lo mismo ocurre en el corral de las cebras, falta una y nadie sabe dónde está.

La Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comenzó un procedimiento tras la difusión de la desaparición de los animales. Lo que han hallado es que los cuatro watusis fueron sacados a través de una autorización de una solicitud de "aprovechamiento extractivo", pero no han podido determinar cuál fue su destino.

"El aprovechamiento que ellos pueden hacer tras la autorización es la donación, un intercambio, comercializarlos, incluso hasta pueden comérselos, eso es lo que no sabemos hasta este momento qué pasó con estos animales", dijo un trabajador de Semarnat.

De la cebra, personal de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat detectó que ésta fue sacada de manera irregular, sin autorización. "En caso de la cebra, hay una solicitud, pero la Dirección General de Vida Silvestre no la ha autorizado, esa extracción sí fue irregular", explicó.

La desaparición de los cuatro watusis y la cebra es un misterio en Zoochilpan, ninguno de los trabajadores a los que se les pregunta por los animales sabe responder. Nadie vio nada pese a que trasladar animales de las características de los watusis —vacunos de 400, 500 kilogramos con larga cornamenta— no puede pasar desapercibido.

"Yo no vi nada, estaba de vacaciones, ahora que regresé ya no estaban, pero no entiendo por qué no informan dónde están, porque para sacarlos debe hacerse un procedimiento donde se diga para qué los quieren sacar, ahí debe de decir dónde están", dice una trabajadora del Zoochilpan.

El escándalo por la ausencia de los watusis y la cebra comenzó el 7 de enero, cuando vecinos del fraccionamiento Jardines de Zinnia rescataron a un venado que había sido atacado por perros, después, con ayuda de personal de la Secretaría de Protección Civil lo trasladaron al Zoochilpan.

Los vecinos contaron que el venado llegó en buen estado de salud a las instalaciones del Zoochilpan; sin embargo, al día siguiente falleció. Se enteraron de que el animal murió porque en el zoológico no lo atendieron adecuadamente cuando se estaba desangrando. Por este caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren) despidió al entonces director de Zoochilpan, Rubén Nava Noriega, y nombraron como encargado de despacho a Fernando Domínguez.

El nuevo director del Zoochilpan informó en un comunicado que se encuentra en un proceso de entrega-recepción y afirmó que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) serán los que determinen si en el zoológico hay "anomalías en el cuidado, preservación o falta de animales". El Zoochilpan depende directamente del gobierno del estado y es el único zoológico con el que cuentan en Guerrero. Las denuncias de maltrato a los animales han sido constantes y, por su parte, los trabajadores también han acusado la falta de presupuesto para atender adecuadamente a los animales.