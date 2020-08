Zoológico de Aragón sufre robos y daños

Derivado de la pandemia, el Zoológico de San Juan de Aragón permaneció prácticamente en el abandono y esa situación fue aprovechada por delincuentes para robarlo y vandalizarlo, incluso, autoridades investigan el hurto de algunos animales, pues de manera extraña se han muerto o se reportan como desaparecidos.

La investigación de la fiscalía capitalina inició desde el pasado fin de semana, luego de que personal de vigilancia de ese lugar reportara que, de un momento a otro, el zoológico que se ubica en las inmediaciones de la colonia San Juan de Aragón II Sección en Gustavo A. Madero, se quedó sin energía eléctrica, pero cuando se acercaron a revisar la subestación, se dieron cuenta de que la habían cortado.

Consta en la carpeta de investigación FIGAM/GAM

-8/UI-1S/D/00423/08-2020, que los vigilantes se percataron de que la puerta de la subestación fue violentada, y con herramienta especial cortaron y se robaron varios metros de cable.

El reportar y reparar la falla le tomó varios minutos al personal del lugar, tiempo en el cual, creen los empleados, delincuentes utilizaron para cometer otros atracos.

Consta en el documento que no se logró ubicar una cámara de seguridad que captara el momento del robo, por lo que no hay sospechosos. De momento se logró determinar que se robaron varios metros de cable, lo que le representó a la Dirección General de Zoológicos, perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), varios miles de pesos.

Como parte de los trabajos de investigación que encabezó la fiscalía local, se entrevistó a los empleados encargados de la seguridad, quienes revelaron el abandono que padecen los animales ahí recluidos y de las propias instalaciones tras el confinamiento social.

Durante ese tiempo, dijeron a la autoridad, se ha registrado el llamado "robo hormiga", argumentando que el lugar es muy grande y actualmente se cuenta con poco personal; aunado a esto, se quejaron que les han bajado el sueldo y los recursos para la comida diaria de los animales.

La semana pasada se reportó que en el mismo lugar se robaron herramientas de trabajo como carretillas y otros utensilios para la alimentación de los animales.

La investigación se extiende al personal del zoológico, pues no se descarta que, debido la reducción de sueldo, estén hurtando ese equipo, principalmente ante la falta de vigilancia.

De momento, y con base en las restricciones de las autoridades, los zoológicos y otras áreas recreativas, así como de esparcimiento social no son consideradas esenciales para la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que será hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde que se contemple su apertura; mientras tanto, la Dirección de Zoológicos, reforzará la vigilancia.